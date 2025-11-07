Apa yang dimaksud dengan XYO (XYO)

XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.

Prediksi Harga XYO (USD)

Berapa nilai XYO (XYO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XYO (XYO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XYO.

Tokenomi XYO (XYO)

Memahami tokenomi XYO (XYO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XYO sekarang!

Cara membeli XYO (XYO)

XYO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya XYO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XYO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XYO Berapa nilai XYO (XYO) hari ini? Harga live XYO dalam USD adalah 0.00614 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XYO ke USD saat ini? $ 0.00614 . Cobalah Harga XYO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar XYO? Kapitalisasi pasar XYO adalah $ 83.84M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XYO? Suplai beredar XYO adalah 13.66B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XYO? XYO mencapai harga ATH sebesar 0.0820290796298041 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XYO? XYO mencapai harga ATL 0.0000960677747658 USD . Berapa volume perdagangan XYO? Volume perdagangan 24 jam live XYO adalah $ 495.24K USD . Akankah harga XYO naik lebih tinggi tahun ini? XYO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XYO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting XYO (XYO)

