BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live XYO hari ini adalah 0.00614 USD. Lacak informasi harga aktual XYO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XYO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live XYO hari ini adalah 0.00614 USD. Lacak informasi harga aktual XYO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XYO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XYO

Info Harga XYO

Penjelasan XYO

Whitepaper XYO

Situs Web Resmi XYO

Tokenomi XYO

Prakiraan Harga XYO

Riwayat XYO

Panduan Membeli XYO

Konverter XYO ke Mata Uang Fiat

Spot XYO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo XYO

Harga XYO(XYO)

Harga Live 1 XYO ke USD:

$0.00615
$0.00615$0.00615
-0.48%1D
USD
Grafik Harga Live XYO (XYO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:02:49 (UTC+8)

Informasi Harga XYO (XYO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00609
$ 0.00609$ 0.00609
Low 24 Jam
$ 0.00646
$ 0.00646$ 0.00646
High 24 Jam

$ 0.00609
$ 0.00609$ 0.00609

$ 0.00646
$ 0.00646$ 0.00646

$ 0.0820290796298041
$ 0.0820290796298041$ 0.0820290796298041

$ 0.0000960677747658
$ 0.0000960677747658$ 0.0000960677747658

-0.33%

-0.48%

-10.76%

-10.76%

Harga aktual XYO (XYO) adalah $ 0.00614. Selama 24 jam terakhir, XYO diperdagangkan antara low $ 0.00609 dan high $ 0.00646, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXYO adalah $ 0.0820290796298041, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0000960677747658.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XYO telah berubah sebesar -0.33% selama 1 jam terakhir, -0.48% selama 24 jam, dan -10.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XYO (XYO)

No.323

$ 83.84M
$ 83.84M$ 83.84M

$ 495.24K
$ 495.24K$ 495.24K

$ 85.54M
$ 85.54M$ 85.54M

13.66B
13.66B 13.66B

13,931,216,938
13,931,216,938 13,931,216,938

13,931,216,938.0113
13,931,216,938.0113 13,931,216,938.0113

98.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar XYO saat ini adalah $ 83.84M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 495.24K. Suplai beredar XYO adalah 13.66B, dan total suplainya sebesar 13931216938.0113. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.54M.

Riwayat Harga XYO (XYO) USD

Pantau perubahan harga XYO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000297-0.48%
30 Days$ -0.00288-31.93%
60 Hari$ -0.00353-36.51%
90 Hari$ -0.00418-40.51%
Perubahan Harga XYO Hari Ini

Hari ini, XYO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000297 (-0.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XYO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00288 (-31.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XYO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XYO terlihat mengalami perubahan $ -0.00353 (-36.51%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XYO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00418 (-40.51%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XYO (XYO)?

Lihat halaman Riwayat Harga XYO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XYO (XYO)

XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.

XYO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XYO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XYO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XYO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XYO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XYO (USD)

Berapa nilai XYO (XYO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XYO (XYO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XYO.

Cek prediksi harga XYO sekarang!

Tokenomi XYO (XYO)

Memahami tokenomi XYO (XYO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XYO sekarang!

Cara membeli XYO (XYO)

Ingin mengetahui cara membeli XYO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XYO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XYO ke Mata Uang Lokal

1 XYO(XYO) ke VND
161.5741
1 XYO(XYO) ke AUD
A$0.0094556
1 XYO(XYO) ke GBP
0.0046664
1 XYO(XYO) ke EUR
0.0052804
1 XYO(XYO) ke USD
$0.00614
1 XYO(XYO) ke MYR
RM0.0256652
1 XYO(XYO) ke TRY
0.2587396
1 XYO(XYO) ke JPY
¥0.93942
1 XYO(XYO) ke ARS
ARS$8.9114118
1 XYO(XYO) ke RUB
0.498875
1 XYO(XYO) ke INR
0.5444338
1 XYO(XYO) ke IDR
Rp102.3332924
1 XYO(XYO) ke PHP
0.3623828
1 XYO(XYO) ke EGP
￡E.0.2903606
1 XYO(XYO) ke BRL
R$0.032849
1 XYO(XYO) ke CAD
C$0.0086574
1 XYO(XYO) ke BDT
0.7491414
1 XYO(XYO) ke NGN
8.8344776
1 XYO(XYO) ke COP
$23.5248574
1 XYO(XYO) ke ZAR
R.0.1067132
1 XYO(XYO) ke UAH
0.2582484
1 XYO(XYO) ke TZS
T.Sh.15.08598
1 XYO(XYO) ke VES
Bs1.39378
1 XYO(XYO) ke CLP
$5.79002
1 XYO(XYO) ke PKR
Rs1.7354096
1 XYO(XYO) ke KZT
3.2298242
1 XYO(XYO) ke THB
฿0.198936
1 XYO(XYO) ke TWD
NT$0.1902786
1 XYO(XYO) ke AED
د.إ0.0225338
1 XYO(XYO) ke CHF
Fr0.004912
1 XYO(XYO) ke HKD
HK$0.0477078
1 XYO(XYO) ke AMD
֏2.347936
1 XYO(XYO) ke MAD
.د.م0.057102
1 XYO(XYO) ke MXN
$0.1140812
1 XYO(XYO) ke SAR
ريال0.023025
1 XYO(XYO) ke ETB
Br0.9448846
1 XYO(XYO) ke KES
KSh0.7930424
1 XYO(XYO) ke JOD
د.أ0.00435326
1 XYO(XYO) ke PLN
0.0225952
1 XYO(XYO) ke RON
лв0.027016
1 XYO(XYO) ke SEK
kr0.0587598
1 XYO(XYO) ke BGN
лв0.0103766
1 XYO(XYO) ke HUF
Ft2.0521108
1 XYO(XYO) ke CZK
0.1293698
1 XYO(XYO) ke KWD
د.ك0.00187884
1 XYO(XYO) ke ILS
0.0200778
1 XYO(XYO) ke BOB
Bs0.042366
1 XYO(XYO) ke AZN
0.010438
1 XYO(XYO) ke TJS
SM0.0566108
1 XYO(XYO) ke GEL
0.0166394
1 XYO(XYO) ke AOA
Kz5.6278626
1 XYO(XYO) ke BHD
.د.ب0.00230864
1 XYO(XYO) ke BMD
$0.00614
1 XYO(XYO) ke DKK
kr0.0396644
1 XYO(XYO) ke HNL
L0.1617276
1 XYO(XYO) ke MUR
0.28244
1 XYO(XYO) ke NAD
$0.1066518
1 XYO(XYO) ke NOK
kr0.062628
1 XYO(XYO) ke NZD
$0.0108678
1 XYO(XYO) ke PAB
B/.0.00614
1 XYO(XYO) ke PGK
K0.025788
1 XYO(XYO) ke QAR
ر.ق0.0223496
1 XYO(XYO) ke RSD
дин.0.62321
1 XYO(XYO) ke UZS
soʻm73.9758866
1 XYO(XYO) ke ALL
L0.514839
1 XYO(XYO) ke ANG
ƒ0.0109906
1 XYO(XYO) ke AWG
ƒ0.011052
1 XYO(XYO) ke BBD
$0.01228
1 XYO(XYO) ke BAM
KM0.0103766
1 XYO(XYO) ke BIF
Fr18.10686
1 XYO(XYO) ke BND
$0.007982
1 XYO(XYO) ke BSD
$0.00614
1 XYO(XYO) ke JMD
$0.984549
1 XYO(XYO) ke KHR
24.6586084
1 XYO(XYO) ke KMF
Fr2.5788
1 XYO(XYO) ke LAK
133.4782582
1 XYO(XYO) ke LKR
රු1.8719018
1 XYO(XYO) ke MDL
L0.1050554
1 XYO(XYO) ke MGA
Ar27.65763
1 XYO(XYO) ke MOP
P0.04912
1 XYO(XYO) ke MVR
0.094556
1 XYO(XYO) ke MWK
MK10.6597154
1 XYO(XYO) ke MZN
MT0.392653
1 XYO(XYO) ke NPR
रु0.870038
1 XYO(XYO) ke PYG
43.54488
1 XYO(XYO) ke RWF
Fr8.90914
1 XYO(XYO) ke SBD
$0.0505322
1 XYO(XYO) ke SCR
0.092407
1 XYO(XYO) ke SRD
$0.23639
1 XYO(XYO) ke SVC
$0.0536636
1 XYO(XYO) ke SZL
L0.1065904
1 XYO(XYO) ke TMT
m0.02149
1 XYO(XYO) ke TND
د.ت0.01816826
1 XYO(XYO) ke TTD
$0.0415678
1 XYO(XYO) ke UGX
Sh21.46544
1 XYO(XYO) ke XAF
Fr3.48752
1 XYO(XYO) ke XCD
$0.016578
1 XYO(XYO) ke XOF
Fr3.48752
1 XYO(XYO) ke XPF
Fr0.63242
1 XYO(XYO) ke BWP
P0.082583
1 XYO(XYO) ke BZD
$0.0123414
1 XYO(XYO) ke CVE
$0.5884576
1 XYO(XYO) ke DJF
Fr1.08678
1 XYO(XYO) ke DOP
$0.3948634
1 XYO(XYO) ke DZD
د.ج0.8016384
1 XYO(XYO) ke FJD
$0.0139992
1 XYO(XYO) ke GNF
Fr53.3873
1 XYO(XYO) ke GTQ
Q0.0470324
1 XYO(XYO) ke GYD
$1.2842424
1 XYO(XYO) ke ISK
kr0.77364

Sumber Daya XYO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XYO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi XYO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XYO

Berapa nilai XYO (XYO) hari ini?
Harga live XYO dalam USD adalah 0.00614 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XYO ke USD saat ini?
Harga XYO ke USD saat ini adalah $ 0.00614. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XYO?
Kapitalisasi pasar XYO adalah $ 83.84M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XYO?
Suplai beredar XYO adalah 13.66B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XYO?
XYO mencapai harga ATH sebesar 0.0820290796298041 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XYO?
XYO mencapai harga ATL 0.0000960677747658 USD.
Berapa volume perdagangan XYO?
Volume perdagangan 24 jam live XYO adalah $ 495.24K USD.
Akankah harga XYO naik lebih tinggi tahun ini?
XYO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XYO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:02:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XYO (XYO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XYO ke USD

Jumlah

XYO
XYO
USD
USD

1 XYO = 0.00614 USD

Perdagangkan XYO

XYO/USDT
$0.00615
$0.00615$0.00615
-0.64%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,279.97
$101,279.97$101,279.97

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.48
$3,312.48$3,312.48

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.43
$155.43$155.43

-0.31%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1035
$1.1035$1.1035

+28.61%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,279.97
$101,279.97$101,279.97

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.48
$3,312.48$3,312.48

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.43
$155.43$155.43

-0.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2150
$2.2150$2.2150

-0.87%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0134
$1.0134$1.0134

-0.26%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0511
$0.0511$0.0511

+2.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003927
$0.0003927$0.0003927

+161.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013000
$0.013000$0.013000

+1,200.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.140
$4.140$4.140

+314.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007784
$0.007784$0.007784

+264.76%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001904
$0.001904$0.001904

+75.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002272
$0.0000002272$0.0000002272

+51.46%