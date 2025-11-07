BursaDEX+
Harga live ZEPHYR hari ini adalah 0.8124 USD. Lacak informasi harga aktual ZEPH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZEPH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZEPH

Info Harga ZEPH

Penjelasan ZEPH

Whitepaper ZEPH

Situs Web Resmi ZEPH

Tokenomi ZEPH

Prakiraan Harga ZEPH

Riwayat ZEPH

Panduan Membeli ZEPH

Konverter ZEPH ke Mata Uang Fiat

Spot ZEPH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ZEPHYR

Harga ZEPHYR(ZEPH)

Harga Live 1 ZEPH ke USD:

$0.8124
$0.8124$0.8124
+0.75%1D
USD
Grafik Harga Live ZEPHYR (ZEPH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:39 (UTC+8)

Informasi Harga ZEPHYR (ZEPH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
Low 24 Jam
$ 0.9275
$ 0.9275$ 0.9275
High 24 Jam

$ 0.8
$ 0.8$ 0.8

$ 0.9275
$ 0.9275$ 0.9275

$ 969.0143507315952
$ 969.0143507315952$ 969.0143507315952

$ 0.06373648768174803
$ 0.06373648768174803$ 0.06373648768174803

-0.24%

+0.75%

-10.41%

-10.41%

Harga aktual ZEPHYR (ZEPH) adalah $ 0.8124. Selama 24 jam terakhir, ZEPH diperdagangkan antara low $ 0.8 dan high $ 0.9275, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZEPH adalah $ 969.0143507315952, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06373648768174803.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZEPH telah berubah sebesar -0.24% selama 1 jam terakhir, +0.75% selama 24 jam, dan -10.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZEPHYR (ZEPH)

No.3932

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 204.55K
$ 204.55K$ 204.55K

$ 8.59M
$ 8.59M$ 8.59M

0.00
0.00 0.00

10,578,414.73514081
10,578,414.73514081 10,578,414.73514081

ZEPH

Kapitalisasi Pasar ZEPHYR saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 204.55K. Suplai beredar ZEPH adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10578414.73514081. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.59M.

Riwayat Harga ZEPHYR (ZEPH) USD

Pantau perubahan harga ZEPHYR untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006048+0.75%
30 Days$ -0.4873-37.50%
60 Hari$ +0.2247+38.23%
90 Hari$ +0.1145+16.40%
Perubahan Harga ZEPHYR Hari Ini

Hari ini, ZEPH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.006048 (+0.75%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ZEPHYR 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.4873 (-37.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ZEPHYR 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZEPH terlihat mengalami perubahan $ +0.2247 (+38.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ZEPHYR 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1145 (+16.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ZEPHYR (ZEPH)?

Lihat halaman Riwayat Harga ZEPHYR sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ZEPHYR (ZEPH)

The Zephyr Protocol, at its heart, is an over-collateralized, crypto-backed stablecoin protocol, a concept refined through the innovative Djed Protocol.

ZEPHYR tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ZEPHYR Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZEPH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ZEPHYR di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ZEPHYR dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ZEPHYR (USD)

Berapa nilai ZEPHYR (ZEPH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZEPHYR (ZEPH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZEPHYR.

Cek prediksi harga ZEPHYR sekarang!

Tokenomi ZEPHYR (ZEPH)

Memahami tokenomi ZEPHYR (ZEPH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZEPH sekarang!

Cara membeli ZEPHYR (ZEPH)

Ingin mengetahui cara membeli ZEPHYR? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ZEPHYR di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya ZEPHYR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ZEPHYR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ZEPHYR
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ZEPHYR

Berapa nilai ZEPHYR (ZEPH) hari ini?
Harga live ZEPH dalam USD adalah 0.8124 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZEPH ke USD saat ini?
Harga ZEPH ke USD saat ini adalah $ 0.8124. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZEPHYR?
Kapitalisasi pasar ZEPH adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZEPH?
Suplai beredar ZEPH adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZEPH?
ZEPH mencapai harga ATH sebesar 969.0143507315952 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZEPH?
ZEPH mencapai harga ATL 0.06373648768174803 USD.
Berapa volume perdagangan ZEPH?
Volume perdagangan 24 jam live ZEPH adalah $ 204.55K USD.
Akankah harga ZEPH naik lebih tinggi tahun ini?
ZEPH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZEPH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

