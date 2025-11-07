Apa yang dimaksud dengan ZetaChain (ZETA)

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin. ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

ZetaChain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ZetaChain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ZETA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang ZetaChain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ZetaChain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ZetaChain (USD)

Berapa nilai ZetaChain (ZETA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZetaChain (ZETA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZetaChain.

Cek prediksi harga ZetaChain sekarang!

Tokenomi ZetaChain (ZETA)

Memahami tokenomi ZetaChain (ZETA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZETA sekarang!

Cara membeli ZetaChain (ZETA)

Ingin mengetahui cara membeli ZetaChain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ZetaChain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZETA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya ZetaChain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ZetaChain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ZetaChain Berapa nilai ZetaChain (ZETA) hari ini? Harga live ZETA dalam USD adalah 0.0991 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZETA ke USD saat ini? $ 0.0991 . Cobalah Harga ZETA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ZetaChain? Kapitalisasi pasar ZETA adalah $ 111.06M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZETA? Suplai beredar ZETA adalah 1.12B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZETA? ZETA mencapai harga ATH sebesar 2.854005954477877 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZETA? ZETA mencapai harga ATL 0.06227932058906968 USD . Berapa volume perdagangan ZETA? Volume perdagangan 24 jam live ZETA adalah $ 107.72K USD . Akankah harga ZETA naik lebih tinggi tahun ini? ZETA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZETA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting ZetaChain (ZETA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi