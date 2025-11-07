BursaDEX+
Harga live 0x hari ini adalah 0.2026 USD. Lacak informasi harga aktual ZRX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZRX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga 0x(ZRX)

Harga Live 1 ZRX ke USD:

$0.2024
$0.2024$0.2024
-1.36%1D
USD
Grafik Harga Live 0x (ZRX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:01 (UTC+8)

Informasi Harga 0x (ZRX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1838
$ 0.1838$ 0.1838
Low 24 Jam
$ 0.2204
$ 0.2204$ 0.2204
High 24 Jam

$ 0.1838
$ 0.1838$ 0.1838

$ 0.2204
$ 0.2204$ 0.2204

$ 2.531409978866577
$ 2.531409978866577$ 2.531409978866577

$ 0.1039619967341423
$ 0.1039619967341423$ 0.1039619967341423

+1.35%

-1.35%

+11.31%

+11.31%

Harga aktual 0x (ZRX) adalah $ 0.2026. Selama 24 jam terakhir, ZRX diperdagangkan antara low $ 0.1838 dan high $ 0.2204, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZRX adalah $ 2.531409978866577, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1039619967341423.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZRX telah berubah sebesar +1.35% selama 1 jam terakhir, -1.35% selama 24 jam, dan +11.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar 0x (ZRX)

No.197

$ 171.89M
$ 171.89M$ 171.89M

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

$ 202.60M
$ 202.60M$ 202.60M

848.40M
848.40M 848.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

84.83%

2017-08-17 00:00:00

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

ETH

Kapitalisasi Pasar 0x saat ini adalah $ 171.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.26M. Suplai beredar ZRX adalah 848.40M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 202.60M.

Riwayat Harga 0x (ZRX) USD

Pantau perubahan harga 0x untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002791-1.35%
30 Days$ -0.0457-18.41%
60 Hari$ -0.0775-27.67%
90 Hari$ -0.0552-21.42%
Perubahan Harga 0x Hari Ini

Hari ini, ZRX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.002791 (-1.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga 0x 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0457 (-18.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga 0x 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZRX terlihat mengalami perubahan $ -0.0775 (-27.67%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga 0x 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0552 (-21.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari 0x (ZRX)?

Lihat halaman Riwayat Harga 0x sekarang.

Apa yang dimaksud dengan 0x (ZRX)

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

0x tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi 0x Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZRX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang 0x di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli 0x dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga 0x (USD)

Berapa nilai 0x (ZRX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda 0x (ZRX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk 0x.

Cek prediksi harga 0x sekarang!

Tokenomi 0x (ZRX)

Memahami tokenomi 0x (ZRX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZRX sekarang!

Cara membeli 0x (ZRX)

Ingin mengetahui cara membeli 0x? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli 0x di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZRX ke Mata Uang Lokal

1 0x(ZRX) ke VND
5,331.419
1 0x(ZRX) ke AUD
A$0.312004
1 0x(ZRX) ke GBP
0.153976
1 0x(ZRX) ke EUR
0.174236
1 0x(ZRX) ke USD
$0.2026
1 0x(ZRX) ke MYR
RM0.846868
1 0x(ZRX) ke TRY
8.547694
1 0x(ZRX) ke JPY
¥30.7952
1 0x(ZRX) ke ARS
ARS$294.047562
1 0x(ZRX) ke RUB
16.459224
1 0x(ZRX) ke INR
17.964542
1 0x(ZRX) ke IDR
Rp3,376.665316
1 0x(ZRX) ke PHP
11.939218
1 0x(ZRX) ke EGP
￡E.9.58298
1 0x(ZRX) ke BRL
R$1.08391
1 0x(ZRX) ke CAD
C$0.285666
1 0x(ZRX) ke BDT
24.719226
1 0x(ZRX) ke NGN
291.508984
1 0x(ZRX) ke COP
$776.243666
1 0x(ZRX) ke ZAR
R.3.519162
1 0x(ZRX) ke UAH
8.521356
1 0x(ZRX) ke TZS
T.Sh.497.7882
1 0x(ZRX) ke VES
Bs45.9902
1 0x(ZRX) ke CLP
$191.0518
1 0x(ZRX) ke PKR
Rs57.262864
1 0x(ZRX) ke KZT
106.573678
1 0x(ZRX) ke THB
฿6.56424
1 0x(ZRX) ke TWD
NT$6.278574
1 0x(ZRX) ke AED
د.إ0.743542
1 0x(ZRX) ke CHF
Fr0.16208
1 0x(ZRX) ke HKD
HK$1.574202
1 0x(ZRX) ke AMD
֏77.47424
1 0x(ZRX) ke MAD
.د.م1.88418
1 0x(ZRX) ke MXN
$3.762282
1 0x(ZRX) ke SAR
ريال0.75975
1 0x(ZRX) ke ETB
Br31.178114
1 0x(ZRX) ke KES
KSh26.167816
1 0x(ZRX) ke JOD
د.أ0.1436434
1 0x(ZRX) ke PLN
0.745568
1 0x(ZRX) ke RON
лв0.89144
1 0x(ZRX) ke SEK
kr1.938882
1 0x(ZRX) ke BGN
лв0.342394
1 0x(ZRX) ke HUF
Ft67.757544
1 0x(ZRX) ke CZK
4.268782
1 0x(ZRX) ke KWD
د.ك0.0619956
1 0x(ZRX) ke ILS
0.662502
1 0x(ZRX) ke BOB
Bs1.39794
1 0x(ZRX) ke AZN
0.34442
1 0x(ZRX) ke TJS
SM1.867972
1 0x(ZRX) ke GEL
0.549046
1 0x(ZRX) ke AOA
Kz185.701134
1 0x(ZRX) ke BHD
.د.ب0.0761776
1 0x(ZRX) ke BMD
$0.2026
1 0x(ZRX) ke DKK
kr1.308796
1 0x(ZRX) ke HNL
L5.336484
1 0x(ZRX) ke MUR
9.3196
1 0x(ZRX) ke NAD
$3.519162
1 0x(ZRX) ke NOK
kr2.064494
1 0x(ZRX) ke NZD
$0.358602
1 0x(ZRX) ke PAB
B/.0.2026
1 0x(ZRX) ke PGK
K0.85092
1 0x(ZRX) ke QAR
ر.ق0.737464
1 0x(ZRX) ke RSD
дин.20.567952
1 0x(ZRX) ke UZS
soʻm2,440.963294
1 0x(ZRX) ke ALL
L16.98801
1 0x(ZRX) ke ANG
ƒ0.362654
1 0x(ZRX) ke AWG
ƒ0.36468
1 0x(ZRX) ke BBD
$0.4052
1 0x(ZRX) ke BAM
KM0.342394
1 0x(ZRX) ke BIF
Fr597.4674
1 0x(ZRX) ke BND
$0.26338
1 0x(ZRX) ke BSD
$0.2026
1 0x(ZRX) ke JMD
$32.48691
1 0x(ZRX) ke KHR
813.653756
1 0x(ZRX) ke KMF
Fr85.092
1 0x(ZRX) ke LAK
4,404.347738
1 0x(ZRX) ke LKR
රු61.766662
1 0x(ZRX) ke MDL
L3.4442
1 0x(ZRX) ke MGA
Ar912.6117
1 0x(ZRX) ke MOP
P1.6208
1 0x(ZRX) ke MVR
3.12004
1 0x(ZRX) ke MWK
MK351.735886
1 0x(ZRX) ke MZN
MT12.95627
1 0x(ZRX) ke NPR
रु28.70842
1 0x(ZRX) ke PYG
1,436.8392
1 0x(ZRX) ke RWF
Fr293.9726
1 0x(ZRX) ke SBD
$1.667398
1 0x(ZRX) ke SCR
2.923518
1 0x(ZRX) ke SRD
$7.8001
1 0x(ZRX) ke SVC
$1.770724
1 0x(ZRX) ke SZL
L3.517136
1 0x(ZRX) ke TMT
m0.7091
1 0x(ZRX) ke TND
د.ت0.5994934
1 0x(ZRX) ke TTD
$1.371602
1 0x(ZRX) ke UGX
Sh708.2896
1 0x(ZRX) ke XAF
Fr115.0768
1 0x(ZRX) ke XCD
$0.54702
1 0x(ZRX) ke XOF
Fr115.0768
1 0x(ZRX) ke XPF
Fr20.8678
1 0x(ZRX) ke BWP
P2.72497
1 0x(ZRX) ke BZD
$0.407226
1 0x(ZRX) ke CVE
$19.417184
1 0x(ZRX) ke DJF
Fr35.8602
1 0x(ZRX) ke DOP
$13.029206
1 0x(ZRX) ke DZD
د.ج26.451456
1 0x(ZRX) ke FJD
$0.461928
1 0x(ZRX) ke GNF
Fr1,761.607
1 0x(ZRX) ke GTQ
Q1.551916
1 0x(ZRX) ke GYD
$42.375816
1 0x(ZRX) ke ISK
kr25.5276

Sumber Daya 0x

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 0x, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi 0x
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 0x

Berapa nilai 0x (ZRX) hari ini?
Harga live ZRX dalam USD adalah 0.2026 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZRX ke USD saat ini?
Harga ZRX ke USD saat ini adalah $ 0.2026. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar 0x?
Kapitalisasi pasar ZRX adalah $ 171.89M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZRX?
Suplai beredar ZRX adalah 848.40M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZRX?
ZRX mencapai harga ATH sebesar 2.531409978866577 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZRX?
ZRX mencapai harga ATL 0.1039619967341423 USD.
Berapa volume perdagangan ZRX?
Volume perdagangan 24 jam live ZRX adalah $ 3.26M USD.
Akankah harga ZRX naik lebih tinggi tahun ini?
ZRX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZRX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 0x (ZRX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Kalkulator ZRX ke USD

Jumlah

ZRX
ZRX
USD
USD

1 ZRX = 0.2026 USD

Perdagangkan ZRX

ZRX/USDT
$0.2024
$0.2024$0.2024
-1.55%

