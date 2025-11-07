Apa yang dimaksud dengan 0x (ZRX)

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

Tokenomi 0x (ZRX)

Memahami tokenomi 0x (ZRX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek.

Cara membeli 0x (ZRX)

Sumber Daya 0x

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 0x, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 0x Berapa nilai 0x (ZRX) hari ini? Harga live ZRX dalam USD adalah 0.2026 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZRX ke USD saat ini? $ 0.2026 . Cobalah Harga ZRX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar 0x? Kapitalisasi pasar ZRX adalah $ 171.89M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZRX? Suplai beredar ZRX adalah 848.40M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZRX? ZRX mencapai harga ATH sebesar 2.531409978866577 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZRX? ZRX mencapai harga ATL 0.1039619967341423 USD . Berapa volume perdagangan ZRX? Volume perdagangan 24 jam live ZRX adalah $ 3.26M USD . Akankah harga ZRX naik lebih tinggi tahun ini? ZRX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZRX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting 0x (ZRX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

