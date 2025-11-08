Harga AiTradeusMaximus Hari Ini

Harga live AiTradeusMaximus (AIM) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIM ke USD saat ini adalah -- per AIM.

AiTradeusMaximus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58,167, dengan suplai yang beredar 700.00M AIM. Selama 24 jam terakhir, AIM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AIM bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -18.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AiTradeusMaximus (AIM)

Kapitalisasi Pasar $ 58.17K$ 58.17K $ 58.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 83.10K$ 83.10K $ 83.10K Suplai Peredaran 700.00M 700.00M 700.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar AiTradeusMaximus saat ini adalah $ 58.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIM adalah 700.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 83.10K.