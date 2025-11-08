Harga Alvey Chain Hari Ini

Harga live Alvey Chain (WALV) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WALV ke USD saat ini adalah -- per WALV.

Alvey Chain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,688.88, dengan suplai yang beredar 116.77M WALV. Selama 24 jam terakhir, WALV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.18533, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WALV bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan -21.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Alvey Chain (WALV)

Kapitalisasi Pasar $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K Suplai Peredaran 116.77M 116.77M 116.77M Total Suplai 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

