Harga live Atari hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual ATRI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATRI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Atari hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual ATRI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATRI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ATRI

Info Harga ATRI

Penjelasan ATRI

Situs Web Resmi ATRI

Tokenomi ATRI

Prakiraan Harga ATRI

Logo Atari

Harga Atari (ATRI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ATRI ke USD:

$0.00014407
$0.00014407$0.00014407
-4.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Atari (ATRI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:22:04 (UTC+8)

Informasi Harga Atari (ATRI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.781174
$ 0.781174$ 0.781174

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-4.11%

-16.63%

-16.63%

Harga aktual Atari (ATRI) adalah --. Selama 24 jam terakhir, ATRI diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATRI adalah $ 0.781174, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ATRI telah berubah sebesar -0.83% selama 1 jam terakhir, -4.11% selama 24 jam, dan -16.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Atari (ATRI)

$ 216.84K
$ 216.84K$ 216.84K

--
----

$ 284.55K
$ 284.55K$ 284.55K

1.51B
1.51B 1.51B

1,975,082,183.0
1,975,082,183.0 1,975,082,183.0

Kapitalisasi Pasar Atari saat ini adalah $ 216.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ATRI adalah 1.51B, dan total suplainya sebesar 1975082183.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 284.55K.

Riwayat Harga Atari (ATRI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Atari ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Atari ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Atari ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Atari ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.11%
30 Days$ 0-52.18%
60 Hari$ 0-50.74%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Atari (ATRI)

The Atari Token’s mission is to bring decentralization and universality to the video game and interactive entertainment industry. The goal of the Atari Token is to be the utility token of reference within the video game and interactive entertainment world, either as an in-game token or as a means of exchange for services or products between individuals and/or companies. Atari aims to provide participants with the tools necessary to effectively use smart contracts and smart platforms and reach mass adoption as quickly as possible. The Atari Group has recently entered into many partnership agreements to progressively develop the adoption and the use cases of the Atari Token. The Atari Token is issued by Atari Chain, Ltd (Gibraltar). For more information about the Atri Token, please visit the official Atari website.

ATARI Chain, Ltd, incorporated in Gibraltar, is responsible for the governance and ecosystem development of the ATARI Network of smart platforms using the ATARI Token. The ATARI Token is the utility and governance token for the ATARI Network. The ATARI Token serves as a medium of exchange within the ATARI Network for various ATARI goods and services, including those of ATARI’s partners. The ATARI Token is also used for rewards, staking incentives and ecosystem development programs.

The Atari Token aims to offer easy integration, liquidity focused, skill-based, and casino accessibility. Atari aims for easy integration, by enabling other developers to easily integrate the Atari Token into their games. The company’s focus is to list the Atari Token on as many platforms as possible, allowing token holders to easily make exchanges for other currencies, therefore focusing on liquidity and traders’ experiences. Outside of this, Atari Chain is also working on innovative games, in which users can stake tokens against other players.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Atari (ATRI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Atari (USD)

Berapa nilai Atari (ATRI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Atari (ATRI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Atari.

Cek prediksi harga Atari sekarang!

ATRI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Atari (ATRI)

Memahami tokenomi Atari (ATRI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATRI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Atari (ATRI)

Berapa nilai Atari (ATRI) hari ini?
Harga live ATRI dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ATRI ke USD saat ini?
Harga ATRI ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Atari?
Kapitalisasi pasar ATRI adalah $ 216.84K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ATRI?
Suplai beredar ATRI adalah 1.51B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ATRI?
ATRI mencapai harga ATH sebesar 0.781174 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ATRI?
ATRI mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan ATRI?
Volume perdagangan 24 jam live ATRI adalah -- USD.
Akankah harga ATRI naik lebih tinggi tahun ini?
ATRI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATRI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Atari (ATRI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

