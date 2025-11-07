BursaDEX+
Harga live Base Carbon Tonne hari ini adalah 0.218902 USD. Lacak informasi harga aktual BCT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BCT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Base Carbon Tonne hari ini adalah 0.218902 USD. Lacak informasi harga aktual BCT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BCT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BCT

Info Harga BCT

Penjelasan BCT

Whitepaper BCT

Situs Web Resmi BCT

Tokenomi BCT

Prakiraan Harga BCT

Harga Base Carbon Tonne (BCT)

$0.218902
+7.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Base Carbon Tonne (BCT)
Informasi Harga Base Carbon Tonne (BCT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.199832
Low 24 Jam
$ 0.220984
High 24 Jam

$ 0.199832
$ 0.220984
$ 8.6
$ 0.145607
-0.00%

+7.01%

-13.35%

-13.35%

Harga aktual Base Carbon Tonne (BCT) adalah $0.218902. Selama 24 jam terakhir, BCT diperdagangkan antara low $ 0.199832 dan high $ 0.220984, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBCT adalah $ 8.6, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.145607.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BCT telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, +7.01% selama 24 jam, dan -13.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Base Carbon Tonne (BCT)

$ 4.62M
$ 4.62M$ 4.62M

--
$ 4.62M
21.11M
21,106,186.28652228
Kapitalisasi Pasar Base Carbon Tonne saat ini adalah $ 4.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BCT adalah 21.11M, dan total suplainya sebesar 21106186.28652228. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.62M.

Riwayat Harga Base Carbon Tonne (BCT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Base Carbon Tonne ke USD adalah $ +0.01433055.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Base Carbon Tonne ke USD adalah $ -0.0356490006.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Base Carbon Tonne ke USD adalah $ +0.0121778466.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Base Carbon Tonne ke USD adalah $ +0.03618413883283854.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01433055+7.01%
30 Days$ -0.0356490006-16.28%
60 Hari$ +0.0121778466+5.56%
90 Hari$ +0.03618413883283854+19.80%

Apa yang dimaksud dengan Base Carbon Tonne (BCT)

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Base Carbon Tonne (BCT)

Prediksi Harga Base Carbon Tonne (USD)

Berapa nilai Base Carbon Tonne (BCT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Base Carbon Tonne (BCT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Base Carbon Tonne.

Cek prediksi harga Base Carbon Tonne sekarang!

BCT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Base Carbon Tonne (BCT)

Memahami tokenomi Base Carbon Tonne (BCT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BCT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Base Carbon Tonne (BCT)

Berapa nilai Base Carbon Tonne (BCT) hari ini?
Harga live BCT dalam USD adalah 0.218902 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BCT ke USD saat ini?
Harga BCT ke USD saat ini adalah $ 0.218902. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Base Carbon Tonne?
Kapitalisasi pasar BCT adalah $ 4.62M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BCT?
Suplai beredar BCT adalah 21.11M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BCT?
BCT mencapai harga ATH sebesar 8.6 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BCT?
BCT mencapai harga ATL 0.145607 USD.
Berapa volume perdagangan BCT?
Volume perdagangan 24 jam live BCT adalah -- USD.
Akankah harga BCT naik lebih tinggi tahun ini?
BCT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BCT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Base Carbon Tonne (BCT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

