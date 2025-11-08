Harga Bibi Hari Ini

Harga live Bibi (BIBI) hari ini adalah $ 0.0000187, dengan perubahan 3.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIBI ke USD saat ini adalah $ 0.0000187 per BIBI.

Bibi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,697.88, dengan suplai yang beredar 1.00B BIBI. Selama 24 jam terakhir, BIBI diperdagangkan antara $ 0.00001761 (low) dan $ 0.00001856 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00130392, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001424.

Dalam kinerja jangka pendek, BIBI bergerak +2.55% dalam satu jam terakhir dan -12.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bibi (BIBI)

Kapitalisasi Pasar $ 18.70K$ 18.70K $ 18.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.70K$ 18.70K $ 18.70K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bibi saat ini adalah $ 18.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BIBI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.70K.