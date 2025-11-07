Apa yang dimaksud dengan Bitcoin the Turtle (SLOW)

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder's pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bitcoin the Turtle (SLOW) Berapa nilai Bitcoin the Turtle (SLOW) hari ini? Harga live SLOW dalam USD adalah 0.00971222 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SLOW ke USD saat ini? $ 0.00971222 . Cobalah Harga SLOW ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Bitcoin the Turtle? Kapitalisasi pasar SLOW adalah $ 192.18K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SLOW? Suplai beredar SLOW adalah 19.71M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SLOW? SLOW mencapai harga ATH sebesar 0.0414631 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SLOW? SLOW mencapai harga ATL 0.00487056 USD . Berapa volume perdagangan SLOW? Volume perdagangan 24 jam live SLOW adalah -- USD . Akankah harga SLOW naik lebih tinggi tahun ini? SLOW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SLOW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

