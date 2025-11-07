BursaDEX+
Harga live Bitcoin the Turtle hari ini adalah 0.00971222 USD. Lacak informasi harga aktual SLOW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga Bitcoin the Turtle (SLOW)

Harga Live 1 SLOW ke USD:

$0.0098621
$0.0098621
-8.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:38:50 (UTC+8)

Informasi Harga Bitcoin the Turtle (SLOW) (USD)

$ 0.00954
$ 0.00954
$ 0.01335733
$ 0.01335733
$ 0.00954
$ 0.00954

$ 0.01335733
$ 0.01335733

$ 0.0414631
$ 0.0414631

$ 0.00487056
$ 0.00487056

+0.72%

-9.16%

-20.30%

-20.30%

Harga aktual Bitcoin the Turtle (SLOW) adalah $0.00971222. Selama 24 jam terakhir, SLOW diperdagangkan antara low $ 0.00954 dan high $ 0.01335733, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSLOW adalah $ 0.0414631, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00487056.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SLOW telah berubah sebesar +0.72% selama 1 jam terakhir, -9.16% selama 24 jam, dan -20.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

$ 192.18K
$ 192.18K

--
--

$ 198.46K
$ 198.46K

19.71M
19.71M

20,356,524.0
20,356,524.0

Kapitalisasi Pasar Bitcoin the Turtle saat ini adalah $ 192.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SLOW adalah 19.71M, dan total suplainya sebesar 20356524.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 198.46K.

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bitcoin the Turtle ke USD adalah $ -0.000980286.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bitcoin the Turtle ke USD adalah $ -0.0052314154.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bitcoin the Turtle ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bitcoin the Turtle ke USD adalah $ 0.

Hari ini$ -0.000980286-9.16%
30 Days$ -0.0052314154-53.86%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Bitcoin the Turtle (SLOW)

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Berapa nilai Bitcoin the Turtle (SLOW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitcoin the Turtle (SLOW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin the Turtle.

Cek prediksi harga Bitcoin the Turtle sekarang!

Memahami tokenomi Bitcoin the Turtle (SLOW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SLOW sekarang!

Berapa nilai Bitcoin the Turtle (SLOW) hari ini?
Harga live SLOW dalam USD adalah 0.00971222 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SLOW ke USD saat ini?
Harga SLOW ke USD saat ini adalah $ 0.00971222. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bitcoin the Turtle?
Kapitalisasi pasar SLOW adalah $ 192.18K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SLOW?
Suplai beredar SLOW adalah 19.71M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SLOW?
SLOW mencapai harga ATH sebesar 0.0414631 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SLOW?
SLOW mencapai harga ATL 0.00487056 USD.
Berapa volume perdagangan SLOW?
Volume perdagangan 24 jam live SLOW adalah -- USD.
Akankah harga SLOW naik lebih tinggi tahun ini?
SLOW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SLOW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:38:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bitcoin the Turtle (SLOW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

