Harga live BOOP hari ini adalah 0.00714161 USD. Kapitalisasi pasar BOOP adalah 2,234,323 USD. Lacak informasi harga aktual BOOP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BOOP

Info Harga BOOP

Penjelasan BOOP

Situs Web Resmi BOOP

Tokenomi BOOP

Prakiraan Harga BOOP

Harga BOOP (BOOP)

Harga Live 1 BOOP ke USD:

$0.00714161
$0.00714161
-0.10%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live BOOP (BOOP)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:47:31 (UTC+8)

Harga BOOP Hari Ini

Harga live BOOP (BOOP) hari ini adalah $ 0.00714161, dengan perubahan 0.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOOP ke USD saat ini adalah $ 0.00714161 per BOOP.

BOOP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,234,323, dengan suplai yang beredar 312.86M BOOP. Selama 24 jam terakhir, BOOP diperdagangkan antara $ 0.00709706 (low) dan $ 0.00716873 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.415986, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00709706.

Dalam kinerja jangka pendek, BOOP bergerak +0.05% dalam satu jam terakhir dan -3.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BOOP (BOOP)

$ 2.23M
$ 2.23M

--
--

$ 7.14M
$ 7.14M

312.86M
312.86M

999,991,653.4791589
999,991,653.4791589

Kapitalisasi Pasar BOOP saat ini adalah $ 2.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOOP adalah 312.86M, dan total suplainya sebesar 999991653.4791589. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.14M.

Riwayat Harga BOOP USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00709706
$ 0.00709706
Low 24 Jam
$ 0.00716873
$ 0.00716873
High 24 Jam

$ 0.00709706
$ 0.00709706

$ 0.00716873
$ 0.00716873

$ 0.415986
$ 0.415986

$ 0.00709706
$ 0.00709706

+0.05%

-0.17%

-3.84%

-3.84%

Riwayat Harga BOOP (BOOP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BOOP ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BOOP ke USD adalah $ -0.0010750101.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BOOP ke USD adalah $ -0.0020173662.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BOOP ke USD adalah $ -0.012541235225960425.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.17%
30 Days$ -0.0010750101-15.05%
60 Hari$ -0.0020173662-28.24%
90 Hari$ -0.012541235225960425-63.71%

Prediksi Harga untuk BOOP

Prediksi Harga BOOP (BOOP) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BOOP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BOOP (BOOP) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BOOP berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga BOOP yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BOOP pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga BOOP.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BOOP (BOOP)

Situs Web Resmi

Tentang BOOP

Berapa harga saat ini dari BOOP?

BOOP diperdagangkan pada Rp120.486102310, mengalami pergerakan harga sebesar -0.17% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari BOOP adalah Rp7018.0998060, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp119.734499260. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan BOOP hari ini?

Market capitalization berada pada Rp37695263333.0, menempatkan aset ini di peringkat #2927 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar BOOP?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan BOOP.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 312859986.4791589 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa BOOP termasuk?

BOOP merupakan bagian dari klasifikasi BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Launchpad,Binance Alpha Spotlight, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai BOOP?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan BOOP memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BOOP

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:47:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BOOP (BOOP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi BOOP Selengkapnya

$0.00000

$0.01968

$0.9996

$0.01963

$0.8017

$0.4200

$0.8030

$0.01963

$0.0000000005116

$0.00000006033

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.