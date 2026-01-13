Berapa harga saat ini dari BOOP?

BOOP diperdagangkan pada Rp120.486102310, mengalami pergerakan harga sebesar -0.17% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari BOOP adalah Rp7018.0998060, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp119.734499260. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan BOOP hari ini?

Market capitalization berada pada Rp37695263333.0, menempatkan aset ini di peringkat #2927 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar BOOP?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan BOOP.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 312859986.4791589 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa BOOP termasuk?

BOOP merupakan bagian dari klasifikasi BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Launchpad,Binance Alpha Spotlight, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai BOOP?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan BOOP memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.