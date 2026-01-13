Harga BubbleLabs Hari Ini

Harga live BubbleLabs (BUBBLE) hari ini adalah $ 0.00006805, dengan perubahan 21.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUBBLE ke USD saat ini adalah $ 0.00006805 per BUBBLE.

BubbleLabs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,466, dengan suplai yang beredar 917.99M BUBBLE. Selama 24 jam terakhir, BUBBLE diperdagangkan antara $ 0.00006805 (low) dan $ 0.00009663 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0001108, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000479.

Dalam kinerja jangka pendek, BUBBLE bergerak -3.20% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BubbleLabs (BUBBLE)

Kapitalisasi Pasar $ 62.47K$ 62.47K $ 62.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 66.00K$ 66.00K $ 66.00K Suplai Peredaran 917.99M 917.99M 917.99M Total Suplai 969,973,145.327019 969,973,145.327019 969,973,145.327019

