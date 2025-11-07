Apa yang dimaksud dengan WINK (WIN)

Ekosistem TRON pertama yang komprehensif oracle WINkLink sepenuhnya mengintegrasikan dunia nyata dengan ruang blockchain akan dapat memberikan angka acak yang andal, tidak dapat diprediksi, dan dapat diverifikasi, dan sepenuhnya memulihkan kepercayaan dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan data, acara, dan sistem pembayaran, dll.

Prediksi Harga WINK (USD)

Berapa nilai WINK (WIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WINK (WIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WINK.

Tokenomi WINK (WIN)

Memahami tokenomi WINK (WIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WIN sekarang!

Cara membeli WINK (WIN)

Berapa nilai WINK (WIN) hari ini? Harga live WIN dalam USD adalah 0.00003508 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WIN ke USD saat ini? $ 0.00003508 . Berapa kapitalisasi pasar WINK? Kapitalisasi pasar WIN adalah $ 34.86M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WIN? Suplai beredar WIN adalah 993.70B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WIN? WIN mencapai harga ATH sebesar 0.00296486 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WIN? WIN mencapai harga ATL 0.000033069571405756 USD . Berapa volume perdagangan WIN? Volume perdagangan 24 jam live WIN adalah $ 260.02K USD .

Perkembangan Industri Penting WINK (WIN)

