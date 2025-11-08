Harga Cat Duck Hari Ini

Harga live Cat Duck (CUCK) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CUCK ke USD saat ini adalah -- per CUCK.

Cat Duck saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,153.32, dengan suplai yang beredar 999.29M CUCK. Selama 24 jam terakhir, CUCK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00253203, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CUCK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cat Duck (CUCK)

Kapitalisasi Pasar $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K Suplai Peredaran 999.29M 999.29M 999.29M Total Suplai 999,291,424.65579 999,291,424.65579 999,291,424.65579

