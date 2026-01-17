Berapa harga saat ini dari Cat in Hoodie?

Cat in Hoodie diperdagangkan pada Rp0.67542411782196000, yang mewakili pergerakan harga sebesar 19.44% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan HODI dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 19.44% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika HODI unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Cat in Hoodie dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed, HODI menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Cat in Hoodie hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp675373410.305607000 menempatkan HODI pada peringkat #8813, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp0.56336050668183000 hingga Rp1.40172477705143000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan HODI?

Cat in Hoodie telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi HODI?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999939989.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.