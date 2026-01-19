Berapa harga real-time Chadimir Putni hari ini?

Harga live Chadimir Putni berada pada Rp3.70934827179650000, bergerak -4.16% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk PUTNI?

PUTNI telah diperdagangkan antara Rp3.68754547747100000 dan Rp3.87075655536900000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Chadimir Putni hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana PUTNI saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa PUTNI menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Chadimir Putni?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3709415877.360300000, Chadimir Putni berada di peringkat #5867, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami PUTNI baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Chadimir Putni dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp285.23818352067950000, sementara ATL-nya adalah Rp2.40895525210350000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar PUTNI?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (1000000000.0 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Parody Meme, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.