Harga Chain of Legends Hari Ini

Harga live Chain of Legends (CLEG) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLEG ke USD saat ini adalah -- per CLEG.

Chain of Legends saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,714, dengan suplai yang beredar 68.33M CLEG. Selama 24 jam terakhir, CLEG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.199246, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CLEG bergerak +1.73% dalam satu jam terakhir dan -4.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chain of Legends (CLEG)

Kapitalisasi Pasar $ 32.71K$ 32.71K $ 32.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 261.39K$ 261.39K $ 261.39K Suplai Peredaran 68.33M 68.33M 68.33M Total Suplai 545,990,835.0 545,990,835.0 545,990,835.0

Kapitalisasi Pasar Chain of Legends saat ini adalah $ 32.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLEG adalah 68.33M, dan total suplainya sebesar 545990835.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 261.39K.