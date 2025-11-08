Harga CLANS Hari Ini

Harga live CLANS (CLANS) hari ini adalah --, dengan perubahan 17.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLANS ke USD saat ini adalah -- per CLANS.

CLANS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,089, dengan suplai yang beredar 999.98M CLANS. Selama 24 jam terakhir, CLANS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00193529, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CLANS bergerak +0.78% dalam satu jam terakhir dan -74.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CLANS (CLANS)

Kapitalisasi Pasar $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,984,641.0157864 999,984,641.0157864 999,984,641.0157864

Kapitalisasi Pasar CLANS saat ini adalah $ 29.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLANS adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999984641.0157864. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.09K.