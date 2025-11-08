Harga CLU Hari Ini

Harga live CLU (CLU) hari ini adalah $ 0.00003049, dengan perubahan 11.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLU ke USD saat ini adalah $ 0.00003049 per CLU.

CLU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,224, dengan suplai yang beredar 991.18M CLU. Selama 24 jam terakhir, CLU diperdagangkan antara $ 0.00002971 (low) dan $ 0.00003523 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00020879, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002888.

Dalam kinerja jangka pendek, CLU bergerak +0.03% dalam satu jam terakhir dan -44.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CLU (CLU)

Kapitalisasi Pasar $ 30.22K$ 30.22K $ 30.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.22K$ 30.22K $ 30.22K Suplai Peredaran 991.18M 991.18M 991.18M Total Suplai 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287

