Harga live Code Sprout (SPROUT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPROUT ke USD saat ini adalah -- per SPROUT.

Code Sprout saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,310, dengan suplai yang beredar 1.00B SPROUT. Selama 24 jam terakhir, SPROUT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SPROUT bergerak -0.18% dalam satu jam terakhir dan -16.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Code Sprout (SPROUT)

Kapitalisasi Pasar $ 21.31K$ 21.31K $ 21.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.31K$ 21.31K $ 21.31K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

