Harga live CROTCH hari ini adalah 0.00564768 USD. Lacak informasi harga aktual CROTCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CROTCH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CROTCH

Info Harga CROTCH

Penjelasan CROTCH

Whitepaper CROTCH

Situs Web Resmi CROTCH

Tokenomi CROTCH

Prakiraan Harga CROTCH

Harga CROTCH (CROTCH)

Tidak masuk listing

$0.00564768
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live CROTCH (CROTCH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:33:01 (UTC+8)

Informasi Harga CROTCH (CROTCH) (USD)

$ 0.00554831
$ 0.00738743
$ 0.00554831
$ 0.00738743
$ 0.01267094
$ 0.00461036
Harga aktual CROTCH (CROTCH) adalah $0.00564768. Selama 24 jam terakhir, CROTCH diperdagangkan antara low $ 0.00554831 dan high $ 0.00738743, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCROTCH adalah $ 0.01267094, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00461036.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CROTCH telah berubah sebesar -1.99% selama 1 jam terakhir, -7.46% selama 24 jam, dan -4.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CROTCH (CROTCH)

$ 399.42K
--
$ 2.26M
70.72M
400,000,000.0
Kapitalisasi Pasar CROTCH saat ini adalah $ 399.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CROTCH adalah 70.72M, dan total suplainya sebesar 400000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.26M.

Riwayat Harga CROTCH (CROTCH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CROTCH ke USD adalah $ -0.000455471843094415.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CROTCH ke USD adalah $ -0.0005501241.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CROTCH ke USD adalah $ -0.0007883607.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CROTCH ke USD adalah $ -0.001995019922283602.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000455471843094415-7.46%
30 Days$ -0.0005501241-9.74%
60 Hari$ -0.0007883607-13.95%
90 Hari$ -0.001995019922283602-26.10%

Apa yang dimaksud dengan CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya CROTCH (CROTCH)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga CROTCH (USD)

Berapa nilai CROTCH (CROTCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CROTCH (CROTCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CROTCH.

Cek prediksi harga CROTCH sekarang!

CROTCH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CROTCH (CROTCH)

Memahami tokenomi CROTCH (CROTCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CROTCH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CROTCH (CROTCH)

Berapa nilai CROTCH (CROTCH) hari ini?
Harga live CROTCH dalam USD adalah 0.00564768 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CROTCH ke USD saat ini?
Harga CROTCH ke USD saat ini adalah $ 0.00564768. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CROTCH?
Kapitalisasi pasar CROTCH adalah $ 399.42K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CROTCH?
Suplai beredar CROTCH adalah 70.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CROTCH?
CROTCH mencapai harga ATH sebesar 0.01267094 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CROTCH?
CROTCH mencapai harga ATL 0.00461036 USD.
Berapa volume perdagangan CROTCH?
Volume perdagangan 24 jam live CROTCH adalah -- USD.
Akankah harga CROTCH naik lebih tinggi tahun ini?
CROTCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CROTCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:33:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

