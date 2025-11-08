Harga CWYPTO Hari Ini

Harga live CWYPTO (CWYPTO) hari ini adalah $ 0.00000612, dengan perubahan 5.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CWYPTO ke USD saat ini adalah $ 0.00000612 per CWYPTO.

CWYPTO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,117.72, dengan suplai yang beredar 999.24M CWYPTO. Selama 24 jam terakhir, CWYPTO diperdagangkan antara $ 0.00000575 (low) dan $ 0.00000613 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00030301, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000056.

Dalam kinerja jangka pendek, CWYPTO bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -13.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CWYPTO (CWYPTO)

Kapitalisasi Pasar $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Suplai Peredaran 999.24M 999.24M 999.24M Total Suplai 999,235,315.859108 999,235,315.859108 999,235,315.859108

Kapitalisasi Pasar CWYPTO saat ini adalah $ 6.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CWYPTO adalah 999.24M, dan total suplainya sebesar 999235315.859108. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.12K.