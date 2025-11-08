Harga Data Ai Hari Ini

Harga live Data Ai (DATA) hari ini adalah $ 0.00000569, dengan perubahan 1.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DATA ke USD saat ini adalah $ 0.00000569 per DATA.

Data Ai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,685.37, dengan suplai yang beredar 1.00B DATA. Selama 24 jam terakhir, DATA diperdagangkan antara $ 0.00000558 (low) dan $ 0.00000584 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00015574, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000535.

Dalam kinerja jangka pendek, DATA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Data Ai (DATA)

Kapitalisasi Pasar $ 5.69K$ 5.69K $ 5.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.69K$ 5.69K $ 5.69K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Data Ai saat ini adalah $ 5.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DATA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.69K.