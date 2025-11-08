Harga Decentralized ETF Hari Ini

Harga live Decentralized ETF (DETF) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DETF ke USD saat ini adalah -- per DETF.

Decentralized ETF saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,169.26, dengan suplai yang beredar 100.00M DETF. Selama 24 jam terakhir, DETF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.190554, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DETF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Decentralized ETF (DETF)

Kapitalisasi Pasar $ 9.17K$ 9.17K $ 9.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.17K$ 9.17K $ 9.17K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Decentralized ETF saat ini adalah $ 9.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DETF adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.17K.