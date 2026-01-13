Berapa harga real-time DeepBrain Chain hari ini?

Harga live DeepBrain Chain berada pada Rp3.93211728, bergerak 17.71% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk DBC?

DBC telah diperdagangkan antara Rp3.289584688 dan Rp4.147869232, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan DeepBrain Chain hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana DBC saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa DBC menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk DeepBrain Chain?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp12582893377.6, DeepBrain Chain berada di peringkat #4147, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami DBC baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan DeepBrain Chain dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp11167.651664, sementara ATL-nya adalah Rp2.2772880, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar DBC?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (3200000000.0 token), kinerja kategori dalam Artificial Intelligence (AI),DeepBrain Chain Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.