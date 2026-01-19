Harga DeepLink Protocol Hari Ini

Harga live DeepLink Protocol (DLC) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 11.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DLC ke USD saat ini adalah $ 0 per DLC.

DeepLink Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 90,579, dengan suplai yang beredar 13.18B DLC. Selama 24 jam terakhir, DLC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DLC bergerak +2.94% dalam satu jam terakhir dan -4.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DeepLink Protocol (DLC)

Kapitalisasi Pasar $ 90.58K$ 90.58K $ 90.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 687.15K$ 687.15K $ 687.15K Suplai Peredaran 13.18B 13.18B 13.18B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

