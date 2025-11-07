BursaDEX+
Harga live deOTC hari ini adalah 0.00035238 USD. Lacak informasi harga aktual DOTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DOTC

Info Harga DOTC

Penjelasan DOTC

Situs Web Resmi DOTC

Tokenomi DOTC

Prakiraan Harga DOTC

Harga deOTC (DOTC)

Harga Live 1 DOTC ke USD:

$0.00035238
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live deOTC (DOTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:48:56 (UTC+8)

Informasi Harga deOTC (DOTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.0006757
$ 0.00014923
0.00%

0.00%

Harga aktual deOTC (DOTC) adalah $0.00035238. Selama 24 jam terakhir, DOTC diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOTC adalah $ 0.0006757, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00014923.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOTC telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar deOTC (DOTC)

$ 246.67K
--
$ 352.38K
700.00M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar deOTC saat ini adalah $ 246.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOTC adalah 700.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 352.38K.

Riwayat Harga deOTC (DOTC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga deOTC ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga deOTC ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga deOTC ke USD adalah $ -0.0001220048.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga deOTC ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0.00000000000.00%
60 Hari$ -0.0001220048-34.62%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan deOTC (DOTC)

The World's First Decentralized OTC Terminal

DEOTC is designed to eliminate the biggest flaws in DeFi. Say goodbye to front-running bots, price slippage, and chart-killing sell pressure. With DEOTC, users can list and buy tokens directly from each other in a transparent, secure, and peer-to-peer environment, backed by ultra-fast smart contracts and optional KYC through global leader Veriff. This isn't just a platform—it's a DeFi revolution. We're reimagining what OTC trading can be and building the blueprint for the next generation of decentralized finance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya deOTC (DOTC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga deOTC (USD)

Berapa nilai deOTC (DOTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda deOTC (DOTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk deOTC.

Cek prediksi harga deOTC sekarang!

DOTC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi deOTC (DOTC)

Memahami tokenomi deOTC (DOTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOTC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang deOTC (DOTC)

Berapa nilai deOTC (DOTC) hari ini?
Harga live DOTC dalam USD adalah 0.00035238 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOTC ke USD saat ini?
Harga DOTC ke USD saat ini adalah $ 0.00035238. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar deOTC?
Kapitalisasi pasar DOTC adalah $ 246.67K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOTC?
Suplai beredar DOTC adalah 700.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOTC?
DOTC mencapai harga ATH sebesar 0.0006757 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOTC?
DOTC mencapai harga ATL 0.00014923 USD.
Berapa volume perdagangan DOTC?
Volume perdagangan 24 jam live DOTC adalah -- USD.
Akankah harga DOTC naik lebih tinggi tahun ini?
DOTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:48:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting deOTC (DOTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

