Harga DEV AI Hari Ini

Harga live DEV AI (DEVAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEVAI ke USD saat ini adalah -- per DEVAI.

DEV AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,918.66, dengan suplai yang beredar 999.97M DEVAI. Selama 24 jam terakhir, DEVAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00922359, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEVAI bergerak -0.41% dalam satu jam terakhir dan -19.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DEV AI (DEVAI)

Kapitalisasi Pasar $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,968,168.831233 999,968,168.831233 999,968,168.831233

