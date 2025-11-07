BursaDEX+
Harga live Dogami hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual DOGA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOGA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DOGA

Info Harga DOGA

Penjelasan DOGA

Situs Web Resmi DOGA

Tokenomi DOGA

Prakiraan Harga DOGA

Logo Dogami

Harga Dogami (DOGA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DOGA ke USD:

$0.00036557
-0.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Dogami (DOGA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:49:57 (UTC+8)

Informasi Harga Dogami (DOGA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.413535
$ 0
-1.00%

-0.69%

-9.17%

-9.17%

Harga aktual Dogami (DOGA) adalah --. Selama 24 jam terakhir, DOGA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOGA adalah $ 0.413535, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOGA telah berubah sebesar -1.00% selama 1 jam terakhir, -0.69% selama 24 jam, dan -9.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dogami (DOGA)

$ 283.30K
--
$ 324.95K
774.97M
888,888,888.0
Kapitalisasi Pasar Dogami saat ini adalah $ 283.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGA adalah 774.97M, dan total suplainya sebesar 888888888.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 324.95K.

Riwayat Harga Dogami (DOGA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Dogami ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dogami ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dogami ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dogami ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.69%
30 Days$ 0-32.36%
60 Hari$ 0-42.24%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Dogami (DOGA)

Discover DOGAMÍ!

A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Dogami (DOGA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Dogami (USD)

Berapa nilai Dogami (DOGA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dogami (DOGA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dogami.

Cek prediksi harga Dogami sekarang!

DOGA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Dogami (DOGA)

Memahami tokenomi Dogami (DOGA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOGA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Dogami (DOGA)

Berapa nilai Dogami (DOGA) hari ini?
Harga live DOGA dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOGA ke USD saat ini?
Harga DOGA ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dogami?
Kapitalisasi pasar DOGA adalah $ 283.30K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOGA?
Suplai beredar DOGA adalah 774.97M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOGA?
DOGA mencapai harga ATH sebesar 0.413535 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOGA?
DOGA mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DOGA?
Volume perdagangan 24 jam live DOGA adalah -- USD.
Akankah harga DOGA naik lebih tinggi tahun ini?
DOGA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOGA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Dogami (DOGA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

