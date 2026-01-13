Harga doge in a memes world Hari Ini

Harga live doge in a memes world (DEW) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEW ke USD saat ini adalah $ 0 per DEW.

doge in a memes world saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,107.51, dengan suplai yang beredar 420.69T DEW. Selama 24 jam terakhir, DEW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEW bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar doge in a memes world (DEW)

Kapitalisasi Pasar $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Suplai Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Total Suplai 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

