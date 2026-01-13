Harga Dolan Duck Hari Ini

Harga live Dolan Duck (DOLAN) hari ini adalah $ 0.01340827, dengan perubahan 4.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOLAN ke USD saat ini adalah $ 0.01340827 per DOLAN.

Dolan Duck saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,315,777, dengan suplai yang beredar 98.23M DOLAN. Selama 24 jam terakhir, DOLAN diperdagangkan antara $ 0.01280197 (low) dan $ 0.0142705 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.896515, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00567018.

Dalam kinerja jangka pendek, DOLAN bergerak -0.89% dalam satu jam terakhir dan +7.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dolan Duck (DOLAN)

Kapitalisasi Pasar $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Suplai Peredaran 98.23M 98.23M 98.23M Total Suplai 98,229,472.390297 98,229,472.390297 98,229,472.390297

