Berapa harga saat ini dari Dolan Duk?

Dolan Duk diperdagangkan pada Rp0.26364345020250000, mengalami pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Dolan Duk adalah Rp8.39430637708650000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.20148087312600000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan DOLAN hari ini?

Market capitalization berada pada Rp263627614.74926100000, menempatkan aset ini di peringkat #10454 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Dolan Duk?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan DOLAN.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 1000000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Dolan Duk termasuk?

Dolan Duk merupakan bagian dari klasifikasi Meme,Ethereum Ecosystem,Duck-Themed, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai DOLAN?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan DOLAN memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.