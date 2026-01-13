Berapa harga saat ini dari Dora Factory?

Dora Factory diperdagangkan pada Rp145.3466932360, yang mewakili pergerakan harga sebesar -1.30% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan DORA dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -1.30% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika DORA unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Dora Factory dibandingkan dengan token Ethereum Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Governance?

Dalam segmen Ethereum Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Governance, DORA menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Dora Factory hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp144858218546.20 menempatkan DORA pada peringkat #1746, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp144.2220003375 hingga Rp154.437356340, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan DORA?

Dora Factory telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi DORA?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.