Harga dub duck Hari Ini

Harga live dub duck ($DUB) hari ini adalah $ 0.00001321, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $DUB ke USD saat ini adalah $ 0.00001321 per $DUB.

dub duck saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,206.39, dengan suplai yang beredar 1.00B $DUB. Selama 24 jam terakhir, $DUB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00142026, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001018.

Dalam kinerja jangka pendek, $DUB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar dub duck ($DUB)

Kapitalisasi Pasar $ 13.21K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.21K Suplai Peredaran 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar dub duck saat ini adalah $ 13.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $DUB adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.21K.