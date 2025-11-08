Harga Ecotrader Hari Ini

Harga live Ecotrader (ECT) hari ini adalah $ 0.00009832, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ECT ke USD saat ini adalah $ 0.00009832 per ECT.

Ecotrader saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,022, dengan suplai yang beredar 305.34M ECT. Selama 24 jam terakhir, ECT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00166372, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009489.

Dalam kinerja jangka pendek, ECT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ecotrader (ECT)

Kapitalisasi Pasar $ 30.02K$ 30.02K $ 30.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.33K$ 39.33K $ 39.33K Suplai Peredaran 305.34M 305.34M 305.34M Total Suplai 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ecotrader saat ini adalah $ 30.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ECT adalah 305.34M, dan total suplainya sebesar 400000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.33K.