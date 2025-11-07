Harga Elon Trump Fart Hari Ini

Harga live Elon Trump Fart (ETF500) hari ini adalah $ 0.00011411, dengan perubahan 5.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ETF500 ke USD saat ini adalah $ 0.00011411 per ETF500.

Elon Trump Fart saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 114,097, dengan suplai yang beredar 999.88M ETF500. Selama 24 jam terakhir, ETF500 diperdagangkan antara $ 0.00011358 (low) dan $ 0.00012077 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04275891, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010773.

Dalam kinerja jangka pendek, ETF500 bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan -12.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Elon Trump Fart (ETF500)

Kapitalisasi Pasar $ 114.10K$ 114.10K $ 114.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 114.10K$ 114.10K $ 114.10K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,880,576.70941 999,880,576.70941 999,880,576.70941

Kapitalisasi Pasar Elon Trump Fart saat ini adalah $ 114.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ETF500 adalah 999.88M, dan total suplainya sebesar 999880576.70941. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 114.10K.