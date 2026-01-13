Harga fih Hari Ini

Harga live fih (FIH) hari ini adalah $ 0.0026869, dengan perubahan 3.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIH ke USD saat ini adalah $ 0.0026869 per FIH.

fih saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,691,005, dengan suplai yang beredar 999.99M FIH. Selama 24 jam terakhir, FIH diperdagangkan antara $ 0.00268766 (low) dan $ 0.00288978 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00721032, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00129968.

Dalam kinerja jangka pendek, FIH bergerak -0.55% dalam satu jam terakhir dan -44.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar fih (FIH)

Kapitalisasi Pasar $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,986,527.977309 999,986,527.977309 999,986,527.977309

Kapitalisasi Pasar fih saat ini adalah $ 2.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIH adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999986527.977309. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.69M.