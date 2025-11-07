Harga FIRST Hari Ini

Harga live FIRST (FIRST) hari ini adalah $ 0.00009768, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIRST ke USD saat ini adalah $ 0.00009768 per FIRST.

FIRST saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 95,286, dengan suplai yang beredar 975.45M FIRST. Selama 24 jam terakhir, FIRST diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00425991, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00008828.

Dalam kinerja jangka pendek, FIRST bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FIRST (FIRST)

Kapitalisasi Pasar $ 95.29K$ 95.29K $ 95.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 95.29K$ 95.29K $ 95.29K Suplai Peredaran 975.45M 975.45M 975.45M Total Suplai 975,445,866.25 975,445,866.25 975,445,866.25

Kapitalisasi Pasar FIRST saat ini adalah $ 95.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIRST adalah 975.45M, dan total suplainya sebesar 975445866.25. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 95.29K.