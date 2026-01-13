Harga Fluid Wrapped Staked ETH Hari Ini

Harga live Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) hari ini adalah $ 4,033.36, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FWSTETH ke USD saat ini adalah $ 4,033.36 per FWSTETH.

Fluid Wrapped Staked ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,085,299, dengan suplai yang beredar 15.15K FWSTETH. Selama 24 jam terakhir, FWSTETH diperdagangkan antara $ 4,033.36 (low) dan $ 4,033.36 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,548.45, sementara all-time low aset ini adalah $ 3,950.99.

Dalam kinerja jangka pendek, FWSTETH bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH)

Kapitalisasi Pasar $ 61.09M$ 61.09M $ 61.09M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.09M$ 61.09M $ 61.09M Suplai Peredaran 15.15K 15.15K 15.15K Total Suplai 15,145.0 15,145.0 15,145.0

Kapitalisasi Pasar Fluid Wrapped Staked ETH saat ini adalah $ 61.09M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FWSTETH adalah 15.15K, dan total suplainya sebesar 15145.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.09M.