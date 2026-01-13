Harga FOMO TOCD Hari Ini

Harga live FOMO TOCD (FOMO) hari ini adalah $ 0.0021081, dengan perubahan 1.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FOMO ke USD saat ini adalah $ 0.0021081 per FOMO.

FOMO TOCD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 114,779, dengan suplai yang beredar 54.45M FOMO. Selama 24 jam terakhir, FOMO diperdagangkan antara $ 0.00208656 (low) dan $ 0.00215912 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.058536, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00111771.

Dalam kinerja jangka pendek, FOMO bergerak +0.16% dalam satu jam terakhir dan -0.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FOMO TOCD (FOMO)

Kapitalisasi Pasar $ 114.78K$ 114.78K $ 114.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 114.78K$ 114.78K $ 114.78K Suplai Peredaran 54.45M 54.45M 54.45M Total Suplai 54,446,369.41000366 54,446,369.41000366 54,446,369.41000366

Kapitalisasi Pasar FOMO TOCD saat ini adalah $ 114.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FOMO adalah 54.45M, dan total suplainya sebesar 54446369.41000366. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 114.78K.