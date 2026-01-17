BursaDEX+
Harga live GavCoin hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar GAV adalah 12,944.75 USD. Lacak informasi harga aktual GAV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo GavCoin

Harga GavCoin (GAV)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GAV ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live GavCoin (GAV)
Harga GavCoin Hari Ini

Harga live GavCoin (GAV) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GAV ke USD saat ini adalah $ 0 per GAV.

GavCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,944.75, dengan suplai yang beredar 1.00T GAV. Selama 24 jam terakhir, GAV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GAV bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GavCoin (GAV)

$ 12.94K
$ 12.94K$ 12.94K

--
----

$ 12.94K
$ 12.94K$ 12.94K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GavCoin saat ini adalah $ 12.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GAV adalah 1.00T, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.94K.

Riwayat Harga GavCoin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.76%

-3.76%

Riwayat Harga GavCoin (GAV) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GavCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GavCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GavCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GavCoin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-0.18%
60 Hari$ 0-5.07%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk GavCoin

Prediksi Harga GavCoin (GAV) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GAV pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga GavCoin (GAV) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga GavCoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya GavCoin (GAV)

Situs Web Resmi

Tentang GavCoin

Apakah GavCoin sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir.

Apakah GAV menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Meme,Ethereum Ecosystem,Parody Meme.

Seberapa likuid pasar GavCoin?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai GAV?

Dengan jumlah token 1000000000000.0, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan GavCoin dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif GavCoin diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang GavCoin.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GavCoin

