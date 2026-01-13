Berapa nilai live GET Protocol hari ini?

Hari ini, GET Protocol diperdagangkan pada Rp1226.265044961165000, mengalami pergerakan harga sebesar -1.83% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil GET saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas GET Protocol hari ini?

GET Protocol memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja GET telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp1215.0788931566010000 hingga Rp1250.0861573883540000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan GET hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko GET Protocol?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio yang dibangun di atas --, profil risiko GET dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.