Berapa harga perdagangan saat ini dari Gold Fever Native Gold?

Gold Fever Native Gold (NGL) saat ini dihargai Rp6.75984537527095000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 36.02% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Gold Fever Native Gold hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,RPG. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap NGL?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Gold Fever Native Gold dalam pasar kripto global?

Saat ini, Gold Fever Native Gold menduduki peringkat pasar #10344 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp277114577.37150375000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang NGL?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 40994077.750126, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Gold Fever Native Gold?

Rentang harga antara Rp4.70899787611705000 dan Rp8.58225939250825000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Gold Fever Native Gold dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,RPG lainnya, NGL terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.