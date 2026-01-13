Berapa harga saat ini dari good morning?

Harga langsung dari good morning (GM) adalah Rp10.306330736 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi good morning di pasar?

good morning saat ini berada pada peringkat pasar #4389, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp10305301739.2. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari GM?

Jumlah token yang beredar dari GM adalah 999899807.98637 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari good morning?

Dalam 24 jam terakhir, good morning diperdagangkan dalam kisaran Rp8.051815616 (terendah 24 jam) hingga Rp14.222422656 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak good morning dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

good morning mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp40.827387952, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.169194064. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan GM hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk good morning?

Pergeseran harga saat ini sebesar 14.63% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.