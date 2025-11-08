BursaDEX+
Harga live Goodle hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar $GOODLE adalah 13,374.66 USD. Lacak informasi harga aktual $GOODLE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang $GOODLE

Info Harga $GOODLE

Penjelasan $GOODLE

Situs Web Resmi $GOODLE

Tokenomi $GOODLE

Prakiraan Harga $GOODLE

Harga Goodle ($GOODLE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 $GOODLE ke USD:

--
----
+2.30%1D
USD
Grafik Harga Live Goodle ($GOODLE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:28:50 (UTC+8)

Harga Goodle Hari Ini

Harga live Goodle ($GOODLE) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $GOODLE ke USD saat ini adalah -- per $GOODLE.

Goodle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,374.66, dengan suplai yang beredar 78.27B $GOODLE. Selama 24 jam terakhir, $GOODLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $GOODLE bergerak +1.10% dalam satu jam terakhir dan -13.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Goodle ($GOODLE)

$ 13.37K
$ 13.37K$ 13.37K

--
----

$ 17.09K
$ 17.09K$ 17.09K

78.27B
78.27B 78.27B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Goodle saat ini adalah $ 13.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $GOODLE adalah 78.27B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.09K.

Riwayat Harga Goodle USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.10%

+2.38%

-13.69%

-13.69%

Riwayat Harga Goodle ($GOODLE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Goodle ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Goodle ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Goodle ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Goodle ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.38%
30 Days$ 0-18.24%
60 Hari$ 0-16.23%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Goodle

Prediksi Harga Goodle ($GOODLE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target $GOODLE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Goodle ($GOODLE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Goodle berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Goodle yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga $GOODLE untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Goodle.

Apa yang dimaksud dengan Goodle ($GOODLE)

🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose:

-vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch

  • Accelerates meme inspired liquidity for creators
  • Community-centric approach to DeFi and entertainment
  • Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth

Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem.

🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment:

-Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi

  • Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community
  • Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack)
  • Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers

Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Goodle ($GOODLE)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Goodle

Berapa nilai 1 Goodle pada tahun 2030?
Jika Goodle tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Goodle tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:28:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Goodle ($GOODLE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.