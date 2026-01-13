Berapa nilai live HAPI hari ini?

Hari ini, HAPI diperdagangkan pada Rp7775.171857611360000, mengalami pergerakan harga sebesar -3.04% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil HAPI saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas HAPI hari ini?

HAPI memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja HAPI telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp7585.204414791240000 hingga Rp8218.968282289560000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan HAPI hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko HAPI?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Oracle,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Near Protocol Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,Cybersecurity yang dibangun di atas --, profil risiko HAPI dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.