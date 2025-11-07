BursaDEX+
Harga live Herity Network hari ini adalah 0.00199473 USD. Kapitalisasi pasar HER adalah 94,548 USD. Lacak informasi harga aktual HER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang HER

Info Harga HER

Penjelasan HER

Situs Web Resmi HER

Tokenomi HER

Prakiraan Harga HER

Logo Herity Network

Harga Herity Network (HER)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HER ke USD:

$0.00199473
$0.00199473$0.00199473
-0.90%1D
USD
Grafik Harga Live Herity Network (HER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:36:44 (UTC+8)

Harga Herity Network Hari Ini

Harga live Herity Network (HER) hari ini adalah $ 0.00199473, dengan perubahan 0.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HER ke USD saat ini adalah $ 0.00199473 per HER.

Herity Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 94,548, dengan suplai yang beredar 47.40M HER. Selama 24 jam terakhir, HER diperdagangkan antara $ 0.00198786 (low) dan $ 0.00201762 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04759418, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00192801.

Dalam kinerja jangka pendek, HER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Herity Network (HER)

$ 94.55K
$ 94.55K$ 94.55K

--
----

$ 189.50K
$ 189.50K$ 189.50K

47.40M
47.40M 47.40M

95,000,000.0
95,000,000.0 95,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Herity Network saat ini adalah $ 94.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HER adalah 47.40M, dan total suplainya sebesar 95000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 189.50K.

Riwayat Harga Herity Network USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00198786
$ 0.00198786$ 0.00198786
Low 24 Jam
$ 0.00201762
$ 0.00201762$ 0.00201762
High 24 Jam

$ 0.00198786
$ 0.00198786$ 0.00198786

$ 0.00201762
$ 0.00201762$ 0.00201762

$ 0.04759418
$ 0.04759418$ 0.04759418

$ 0.00192801
$ 0.00192801$ 0.00192801

--

-0.98%

-14.92%

-14.92%

Riwayat Harga Herity Network (HER) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Herity Network ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Herity Network ke USD adalah $ -0.0006958525.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Herity Network ke USD adalah $ -0.0003882490.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Herity Network ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.98%
30 Days$ -0.0006958525-34.88%
60 Hari$ -0.0003882490-19.46%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Herity Network

Prediksi Harga Herity Network (HER) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HER pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Herity Network (HER) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Herity Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Herity Network yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga HER untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Herity Network.

Apa yang dimaksud dengan Herity Network (HER)

Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer:

  1. A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go.
  2. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future.
  3. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.

Sumber Daya Herity Network (HER)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Herity Network

Berapa nilai 1 Herity Network pada tahun 2030?
Jika Herity Network tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Herity Network tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:36:44 (UTC+8)

