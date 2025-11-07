Harga Herity Network Hari Ini

Harga live Herity Network (HER) hari ini adalah $ 0.00199473, dengan perubahan 0.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HER ke USD saat ini adalah $ 0.00199473 per HER.

Herity Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 94,548, dengan suplai yang beredar 47.40M HER. Selama 24 jam terakhir, HER diperdagangkan antara $ 0.00198786 (low) dan $ 0.00201762 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04759418, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00192801.

Dalam kinerja jangka pendek, HER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Herity Network (HER)

Kapitalisasi Pasar $ 94.55K$ 94.55K $ 94.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 189.50K$ 189.50K $ 189.50K Suplai Peredaran 47.40M 47.40M 47.40M Total Suplai 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

