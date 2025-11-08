Harga Hold Sloth Hari Ini

Harga live Hold Sloth (ZZZ) hari ini adalah $ 0.00001031, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZZZ ke USD saat ini adalah $ 0.00001031 per ZZZ.

Hold Sloth saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,690.07, dengan suplai yang beredar 843.15M ZZZ. Selama 24 jam terakhir, ZZZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00005615, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000945.

Dalam kinerja jangka pendek, ZZZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hold Sloth (ZZZ)

Kapitalisasi Pasar $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Suplai Peredaran 843.15M 843.15M 843.15M Total Suplai 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

Kapitalisasi Pasar Hold Sloth saat ini adalah $ 8.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZZZ adalah 843.15M, dan total suplainya sebesar 943505142.7532988. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.72K.