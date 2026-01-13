BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Hydro Protocol hari ini adalah 0.0029466 USD. Kapitalisasi pasar HDRO adalah 1,278,539 USD. Lacak informasi harga aktual HDRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Hydro Protocol hari ini adalah 0.0029466 USD. Kapitalisasi pasar HDRO adalah 1,278,539 USD. Lacak informasi harga aktual HDRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang HDRO

Info Harga HDRO

Penjelasan HDRO

Whitepaper HDRO

Situs Web Resmi HDRO

Tokenomi HDRO

Prakiraan Harga HDRO

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Hydro Protocol

Harga Hydro Protocol (HDRO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HDRO ke USD:

$0.0029466
$0.0029466$0.0029466
-2.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Hydro Protocol (HDRO)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:54:16 (UTC+8)

Harga Hydro Protocol Hari Ini

Harga live Hydro Protocol (HDRO) hari ini adalah $ 0.0029466, dengan perubahan 2.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HDRO ke USD saat ini adalah $ 0.0029466 per HDRO.

Hydro Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,278,539, dengan suplai yang beredar 438.52M HDRO. Selama 24 jam terakhir, HDRO diperdagangkan antara $ 0.00291554 (low) dan $ 0.00304625 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.507996, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00123256.

Dalam kinerja jangka pendek, HDRO bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan -9.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hydro Protocol (HDRO)

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

438.52M
438.52M 438.52M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Hydro Protocol saat ini adalah $ 1.28M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HDRO adalah 438.52M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.92M.

Riwayat Harga Hydro Protocol USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00291554
$ 0.00291554$ 0.00291554
Low 24 Jam
$ 0.00304625
$ 0.00304625$ 0.00304625
High 24 Jam

$ 0.00291554
$ 0.00291554$ 0.00291554

$ 0.00304625
$ 0.00304625$ 0.00304625

$ 0.507996
$ 0.507996$ 0.507996

$ 0.00123256
$ 0.00123256$ 0.00123256

+0.48%

-2.86%

-9.82%

-9.82%

Riwayat Harga Hydro Protocol (HDRO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Hydro Protocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Hydro Protocol ke USD adalah $ -0.0003244869.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Hydro Protocol ke USD adalah $ -0.0012057198.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Hydro Protocol ke USD adalah $ -0.005615877846733228.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.86%
30 Days$ -0.0003244869-11.01%
60 Hari$ -0.0012057198-40.91%
90 Hari$ -0.005615877846733228-65.58%

Prediksi Harga untuk Hydro Protocol

Prediksi Harga Hydro Protocol (HDRO) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HDRO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Hydro Protocol (HDRO) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Hydro Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Hydro Protocol yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga HDRO pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Hydro Protocol.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Hydro Protocol (HDRO)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Hydro Protocol

Berapa nilai Hydro Protocol saat ini?

Hydro Protocol saat ini diperdagangkan seharga Rp49.70707938, dengan pergerakan harga sebesar -2.86% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan HDRO hari ini, naik atau turun?

HDRO telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Injective Ecosystem,Liquid Staking.

Seberapa populer Hydro Protocol hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual HDRO.

Apa yang membuat Hydro Protocol berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Injective Ecosystem,Liquid Staking dan dibangun di atas jaringan --, HDRO menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah HDRO yang beredar di pasar?

Terdapat 438522731.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Hydro Protocol sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp8569.5369228, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp20.792424408, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hydro Protocol

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:54:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hydro Protocol (HDRO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Hydro Protocol Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PsyopAnime

PsyopAnime

PSYOPANIME

$0.02029
$0.02029$0.02029

+102.90%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.7946
$0.7946$0.7946

+164.86%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Tacture

Tacture

TACAI

$0.3654
$0.3654$0.3654

+271.34%

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.6604
$0.6604$0.6604

+230.53%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

IQ Agent Wiki

IQ Agent Wiki

IQAGENT

$0.00000006233
$0.00000006233$0.00000006233

+47.70%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005139
$0.0000000005139$0.0000000005139

+37.00%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.