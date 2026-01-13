Berapa nilai Hydro Protocol saat ini?

Hydro Protocol saat ini diperdagangkan seharga Rp49.70707938, dengan pergerakan harga sebesar -2.86% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan HDRO hari ini, naik atau turun?

HDRO telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Injective Ecosystem,Liquid Staking.

Seberapa populer Hydro Protocol hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual HDRO.

Apa yang membuat Hydro Protocol berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Injective Ecosystem,Liquid Staking dan dibangun di atas jaringan --, HDRO menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah HDRO yang beredar di pasar?

Terdapat 438522731.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Hydro Protocol sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp8569.5369228, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp20.792424408, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.