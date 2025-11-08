Harga Index Token Hari Ini

Harga live Index Token (IT) hari ini adalah --, dengan perubahan 11.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IT ke USD saat ini adalah -- per IT.

Index Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,150.62, dengan suplai yang beredar 10.00B IT. Selama 24 jam terakhir, IT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, IT bergerak +1.35% dalam satu jam terakhir dan -6.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Index Token (IT)

Kapitalisasi Pasar $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Index Token saat ini adalah $ 8.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IT adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.15K.